В кабмине заявили о необходимости более активного внедрения ИИ в РФ
10:05 21.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
России нужно перейти от разговоров к более активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях. Об этом сообщил журналистам во время поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.
«Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях», — сказал он, добавив, что ИИ — важный инструмент для экономики.
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