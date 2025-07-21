В кабмине заявили о необходимости более активного внедрения ИИ в РФ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

России нужно перейти от разговоров к более активному внедрению искусственного интеллекта во всех отраслях. Об этом сообщил журналистам во время поездки в Новосибирск вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Мы очень много о нем говорим, уже, на наш взгляд, пора переходить к более активному внедрению, причем во всех отраслях», — сказал он, добавив, что ИИ — важный инструмент для экономики.