Госзащиту смогут получить любые сотрудники МВД, Росгвардии, Минобороны и СВР - проект

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главы думских комитетов Александр Хинштейн и Василий Пискарев внесли в Госдуму законопроект, дающий возможность получить госзащиту любым сотрудникам МВД, Росгвардии, Минобороны и Службы внешней разведки (СВР) России. Документ размещен в понедельник в думской электронной базе данных.

Сейчас на меры госзащиты (в них также включено обеспечение конфиденциальности данных о защищаемом лице) могут претендовать лишь те сотрудники указанных органов, которые задействованы в оперативно-разыскной и следственной деятельности, в охране общественного порядка и исполнении судебных приговоров, либо непосредственно участвующие в борьбе с вооруженной преступностью или терроризмом, а также в спецоперациях. По мнению авторов, это создает неравные условия в сравнении с сотрудниками других аналогичных органов, имеющими право на госзащиту без дополнительных условий. Так, в соответствии с законом "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов", меры госзащиты сегодня предоставляются судьям, прокурорам, сотрудникам ФСБ и СК РФ и др.

"Законопроектом вносятся изменения <...>, позволяющие применять меры государственной защиты (при наличии соответствующих оснований) в отношении любых сотрудников органов внутренних дел, военнослужащих и сотрудников войск национальной гвардии, военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и военнослужащих органов внешней разведки", - говорится в пояснительной записке.