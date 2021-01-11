Кураев намерен подать апелляцию в церковный суд
22:01 11.01.2021 Источник: НГ-Online
Андрей Кураев сообщил о своем решении подать апелляцию в церковный суд Московской епархии РПЦ. В последнее время он размещает публикации в соцсетях с подробным разбором обвинений, которые содержатся в решении о снятии с него сана протодиакона. В частности, Кураев указывает на противоречия, связанные с суждениями арбитров в рясах о его разоблачениях сексуальных злоупотреблений некоторых епископов. Свое постановление епархиальный суд вынес 29 декабря 2020 года, опубликован вердикт 5 января. Однако судебное решение пока не утверждено патриархом Кириллом.
Редакция НГ-религий
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