Кураев намерен подать апелляцию в церковный суд

22:01 Источник: НГ-Online

Андрей Кураев сообщил о своем решении подать апелляцию в церковный суд Московской епархии РПЦ. В последнее время он размещает публикации в соцсетях с подробным разбором обвинений, которые содержатся в решении о снятии с него сана протодиакона. В частности, Кураев указывает на противоречия, связанные с суждениями арбитров в рясах о его разоблачениях сексуальных злоупотреблений некоторых епископов. Свое постановление епархиальный суд вынес 29 декабря 2020 года, опубликован вердикт 5 января. Однако судебное решение пока не утверждено патриархом Кириллом.

Редакция НГ-религий