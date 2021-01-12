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Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля включительно

11:00 12.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией из-за угрозой распространения нового штамма коронавируса до 1 февраля 2021 года включительно. Об этом сообщили во вторник журналистам в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - сообщили в штабе.

Авиасообщение с Великобританией было приостановлено с 22 декабря.

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