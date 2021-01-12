Наталья Поклонская подготовила рапорт о восстановлении в должности прокурора

16:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Наталья Поклонская заявила о желании вернуться в прокуратуру. По словам депутата Госдумы, она подготовила рапорт о восстановлении в прежней должности, если её не включат в списки кандидатов на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента.

«Это зависит от той фракции, которая меня пригласила в предыдущие выборы в 2016 году. Я не просилась, не навязывалась, меня позвали. И я, конечно же, пошла», — сказала Поклонская на пресс-конференции в РИА Новости.

Наталья Поклонская с 2014 года возглавляла прокуратуру Крыма. В сентябре 2016-го она стала депутатом Госдумы от партии «Единая Россия». Говорит Москва