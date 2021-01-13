Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один в реанимации
12:05 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более трети депутатов Госдумы перенесли коронавирус, один сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду.
"У нас переболело более трети депутатского корпуса... Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации", - сказал он. Спикер напомнил, что ранее из-за перенесенного заболевания скончались двое парламентариев.
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