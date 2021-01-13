Более трети депутатов Госдумы переболели коронавирусом, один в реанимации

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более трети депутатов Госдумы перенесли коронавирус, один сейчас находится в тяжелом состоянии в реанимации, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в среду.

"У нас переболело более трети депутатского корпуса... Сегодня один наш коллега в очень тяжелом состоянии находится в реанимации", - сказал он. Спикер напомнил, что ранее из-за перенесенного заболевания скончались двое парламентариев.