Бортовой компьютер Tesla «увидел» человека на пустом кладбище - СМИ

13:32 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Автопилот Tesla «увидел» человека на пустом кладбище. Пользователь Twitter опубликовал ролик, на котором видно, что бортовой компьютер определил стоящий рядом с машиной силуэт. Затем система показала, что человек двинулся в противоположную от автомобиля сторону и исчез.

Водитель при этом уверяет, что находился на кладбище один, и демонстрирует это на записи.

Пользователи Twitter высказали версию, что технологии добрались до потустороннего мира. Комментаторы предложили автору вернуться на кладбище и поискать призрака. Он ответил, что уже думал об этом, но пока ему немного страшно. Говорит Москва