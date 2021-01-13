За первые две недели 2021 года овощи в России подорожали на 2,4% - Росстат
19:10 13.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Овощи в России за первые десять дней 2021 г. выросли в цене на 2,4%, среди наиболее подорожавших продуктов помидоры, морковь, картофель, репчатый лук и огурцы. Об этом говорится в материалах Росстата.
"Цены на плодоовощную продукцию увеличились в среднем на 2,4%, в том числе на помидоры - на 7,7%, морковь - на 3,4%, картофель - на 2,7%, лук репчатый - на 2,6%, огурцы - на 2,5%", - отметили в ведомстве.
По данным Росстата, подсолнечное масло в среднем по Российской Федерации подорожало на 0,1%, в том числе в 24 субъектах - на 0,1-1,0%, в 14 субъектах - на 1,1-5,3%. В 9 субъектах цены не изменились. Одновременно в 29 субъектах цены на масло подсолнечное снизились на 0,1-1,5%, в 9 субъектах - на 1,6-3,1%.
Цены на сахар-песок уменьшились в среднем по России на 0,7%, в 56 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,5%, в 12 субъектах - на 1,6-3,8%. В 9 субъектах цены выросли на 0,1-6,7%. В 8 субъектах цены не изменились.
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