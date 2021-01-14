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В Норвегии зафиксировано 23 смерти после вакцинации от коронавируса

17:00 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 23 человек, привитых от коронавируса, умерли в Норвегии к настоящему моменту. Об этом сообщило в четверг Норвежское агентство лекарственных средств.

"Получены сообщения о 23 смертельных случаях после вакцинации. В данный момент рассматриваются 13 из них", - говорится в сообщении.

"Эти данные могут указывать на то, что обычные симптомы, вызываемые вакциной, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти отдельных людей старшего возраста со слабым здоровьем", - подчеркнул главный врач агентства Сигурд Хортему.

Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. В начале года стало известно, что три человека в разных населенных пунктах, получившие вакцину, умерли, их смерть, однако, по мнению властей, могла быть не связана с вакцинацией, ведется расследование.

Всего к настоящему моменту первую дозу вакцины Pfizer - BioNTech в стране получили свыше 21 тыс. человек. 12 января в Норвегию доставили партию вакцины, разработанной американской компанией Moderna ("Модерна").

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