В Норвегии зафиксировано 23 смерти после вакцинации от коронавируса
17:00 14.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Не менее 23 человек, привитых от коронавируса, умерли в Норвегии к настоящему моменту. Об этом сообщило в четверг Норвежское агентство лекарственных средств.
"Получены сообщения о 23 смертельных случаях после вакцинации. В данный момент рассматриваются 13 из них", - говорится в сообщении.
"Эти данные могут указывать на то, что обычные симптомы, вызываемые вакциной, такие как температура и тошнота, могли привести к смерти отдельных людей старшего возраста со слабым здоровьем", - подчеркнул главный врач агентства Сигурд Хортему.
Вакцинация с использованием препарата, произведенного американской компанией Pfizer ("Пфайзер") и ее германским партнером BioNTech ("Бионтек"), стартовала в Норвегии 27 декабря 2020 года. Первыми в стране были привиты жители дома престарелых в Осло. В начале года стало известно, что три человека в разных населенных пунктах, получившие вакцину, умерли, их смерть, однако, по мнению властей, могла быть не связана с вакцинацией, ведется расследование.
Всего к настоящему моменту первую дозу вакцины Pfizer - BioNTech в стране получили свыше 21 тыс. человек. 12 января в Норвегию доставили партию вакцины, разработанной американской компанией Moderna ("Модерна").
НОВОСТИ
- 17:39 14.01.2021
- Специальные разъяснения УЕФА для болельщиков, купивших билеты на ЕВРО-2020
- 17:32 14.01.2021
- В школах и вузах следует не только обучать, но и прививать нравственные принципы - Кравцов
- 17:12 14.01.2021
- Россияне за рубежом имеют более 700 тыс. счетов на сумму около 13 трлн руб. - ФНС
- 16:32 14.01.2021
- В ЕС мучных червей признали безопасной едой для людей
- 16:12 14.01.2021
- Комиссия спортсменов предложила ОКР использовать вместо гимна России на Олимпиаде "Катюшу"
- 16:00 14.01.2021
- ФСИН собирается задержать Навального
- 15:32 14.01.2021
- ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу Украины против России
- 15:12 14.01.2021
- Мутировавший вариант коронавируса обнаружен в 25 странах Европы - ВОЗ
- 15:00 14.01.2021
- В Ватикане подтвердили, что папа Франциск и почетный папа Бенедикт XVI привились от коронавируса
- 14:32 14.01.2021
- Россия заняла четвертое место по продажам легковых машин и LCV в Европе в 2020 году
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать