Будущее за такими, как Трамп - Жириновский
15:32 15.01.2021 Источник: Газета.Ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский пожелал действующему президенту США Дональду Трампу не отчаиваться и копить силы. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По его словам, у всех жителей планеты Трамп оставляет самое положительной впечатление. Политик выразил мнение, что республиканец еще вернется в Белый дом, а американцы снова изберут его президентом.
Жириновский пожелал Трампу хорошего настроения и побольше приятных дней в 2021 году, а также призвал его «держаться и крепиться, копить силы».
«И помните, за вашей спиной не только те избиратели, которые отдали вам голоса – а это почти 75 млн человек – но и в целом большинство американцев», — написал лидер ЛДПР, добавив, что будущее за такими, как Трамп.
Жириновский отметил, что на стороне президента все, кто хотят настоящей демократии и настоящей защиты прав человека. Газета.Ru
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