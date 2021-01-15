0
0
97
НОВОСТИ

В новогодние праздники россияне отдавали предпочтение наличным деньгам

15:35 15.01.2021

Финансовое поведение жителей России в минувшие новогодние праздники оставалось таким же, как и на протяжении нескольких предшествующих лет. Так, по данным Сбербанка, в предпраздничную неделю граждане, как и в предыдущие годы, отдавали предпочтение наличным деньгам. В частности, среднедневной объем выдачи наличных вырос на 52%. При этом в первую неделю 2021 года объем выдачи наличных составил менее половины от среднедневных значений.

Хотя в целом интерес клиентов к наличным деньгам снижается, накануне Нового года россияне снимают больше наличности, отмечает директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Андрей Жарский. «Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам, - говорит он. - На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 15.01.2021
Голландское правительство ушло в отставку из-за скандала с детскими пособиями - ТВ
0
10
16:12 15.01.2021
Советник Байдена предложил приостановить и прокладку Nord Stream 2, и санкции против него
0
68
16:00 15.01.2021
Минцифры не видит оснований для повышения тарифов на связь в РФ в январе
0
156
15:32 15.01.2021
Будущее за такими, как Трамп - Жириновский
0
115
15:12 15.01.2021
Вакцинированные от Covid должны носить маски вне зависимости от уровня антител - Мурашко
0
139
15:00 15.01.2021
В Британии компьютерный сбой стер 150 тыс. записей базы данных о правонарушителях
0
152
14:32 15.01.2021
Единовременные выплаты на детей не подлежат списанию за долги - ЦБ РФ
0
187
14:17 15.01.2021
РФ выходит из Договора по открытому небу - заявление МИД
0
272
14:13 15.01.2021
Привиться от коронавируса можно будет на Красной площади
0
217
14:00 15.01.2021
Банк России видит признаки ускорения инфляции в РФ - Набиуллина
0
280

Возврат к списку