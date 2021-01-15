В новогодние праздники россияне отдавали предпочтение наличным деньгам

15:35

Финансовое поведение жителей России в минувшие новогодние праздники оставалось таким же, как и на протяжении нескольких предшествующих лет. Так, по данным Сбербанка, в предпраздничную неделю граждане, как и в предыдущие годы, отдавали предпочтение наличным деньгам. В частности, среднедневной объем выдачи наличных вырос на 52%. При этом в первую неделю 2021 года объем выдачи наличных составил менее половины от среднедневных значений.

Хотя в целом интерес клиентов к наличным деньгам снижается, накануне Нового года россияне снимают больше наличности, отмечает директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка Андрей Жарский. «Зная эти особенности поведения наших клиентов, мы всегда тщательно готовимся к новогодним каникулам, - говорит он. - На усиленный режим переходят инкассаторы, сервисные службы, мониторинг работы устройств самообслуживания. Мы постоянно работаем над качеством клиентского обслуживания, и благодаря всем доработкам процент клиентских обращений по работе банкоматов снизился более чем на 40% по сравнению с прошлым годом».