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НОВОСТИ

Навального германские власти доставят прямо к трапу самолета -СМИ

16:16 17.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Немецкая газета Bild пишет, что Навальный уже прибыл в аэропорт Берлина и прошел регистрацию на рейс

Вместе с ним была его супруга и еще два человека, которых издание не идентифицировало. По сведениям немецкого сайта DW, немецкие силовики доставят оппозиционного политика прямо к трапу.

Алексей и Юлия Навальная сами не регистрировались сами на рейс до Москвы. Как сообщает Bild, их регистрировали трое сотрудников федеральной полиции. Паспорта полицейские принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике.

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