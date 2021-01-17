Навального германские власти доставят прямо к трапу самолета -СМИ

16:16 Источник: Эхо Москвы

Немецкая газета Bild пишет, что Навальный уже прибыл в аэропорт Берлина и прошел регистрацию на рейс

Вместе с ним была его супруга и еще два человека, которых издание не идентифицировало. По сведениям немецкого сайта DW, немецкие силовики доставят оппозиционного политика прямо к трапу.

Алексей и Юлия Навальная сами не регистрировались сами на рейс до Москвы. Как сообщает Bild, их регистрировали трое сотрудников федеральной полиции. Паспорта полицейские принесли на стойку регистрации в специальном черном ящике.