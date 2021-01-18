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НОВОСТИ

Сирия и Израиль ведут переговоры при участии России - СМИ

13:32 18.01.2021 Источник: NEWSru.co.il

Как утверждает панарабская газета "Аш-Шарк аль-Аусат", в декабре 2020 года на авиабазе Хмеймим в Сирии под эгидой России прошли сирийско-израильские переговоры. Израильскую делегацию возглавлял бывший начальник генерального штаба Гади Айзенкот, сирийскую – глава Главного управления безопасности Али Мамлюк.

В переговорах также участвовали советник президента Башара Асада по вопросам безопасности Басам Хасан, бывший высокопоставленный деятель "Мосада" Ари Бен Менаше и командующий российским контингентом в Сирии генерал-лейтенант Александр Чайко.

Согласно публикации, на встрече обсуждались договоренности, в рамках которых Израиль будет содействовать возвращению Сирии в Лигу арабских государств, урегулированию сирийского долга и снятию западный санкций, а Сирия откажется от сотрудничества с Ираном и "Хизбаллой".

Сообщается, что на встрече не было достигнуто никаких конкретных договоренностей, однако само ее проведение стало большим успехом России, которая считает, что урегулирование отношений Израиля и Сирии обеспечит сохранение власти Асада и гарантирует долгосрочные российские интересы.  Newsru.co.il

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