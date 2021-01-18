Аспирант МГУ Мифтахов получил 6 лет колонии за нападение на офис "Единой России"
14:00 18.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Головинский районный суд приговорил к 6 годам колонии общего режима аспиранта механико-математического факультета МГУ Азата Мифтахова по делу о нападении на один из столичных офисов "Единой России" в январе 2018 года. Об этом сообщает корр. ТАСС из зала суда.
"Признать Мифтахова Азата Фанисовича виновным в хулиганстве группой лиц по предварительному сговору по мотивам политической ненависти с применением предмета, используемых в качестве оружия и назначить ему 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - огласил приговор судья. Двое других фигурантов дела - Горбань и Ейкин - получили 4 и 2 года условно соответственно.
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