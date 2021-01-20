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ЕС объявил о намерении усилить роль евро как резервной валюты по отношению к доллару

22:40 19.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз (ЕС) усилит роль евро как мировой резервной валюты по отношению к доллару, включая создание деноминированных в евро активов, эмиссию специальных евробондов, создание цифрового евро, стимулирование более широкого использования евро странами- партнерами. Об этом говорится в опубликованной во вторник Еврокомиссией (ЕК) Стратегии по повышению открытости, силы и устойчивости экономики и финансовой системы ЕС.

"Евросоюзу необходимо продвигать более сильную международную роль евро, стимулируя страны-партнеры расширять его использование, поддерживая создание деноминированных в евро активов и инструментов и укрепляя статус евро в качестве мировой резервной валюты", - говорится в документе.

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