Пелоси заявила о возможном пособничестве Трампа убийствам, совершенным 6 января - ТВ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что действующий президент Дональд Трамп, возможно, является пособником убийств, так как его высказывания спровоцировали, по ее мнению, захват его сторонниками Капитолия 6 января, приведший к гибели пятерых человек. В переданном в эфир во вторник вечером ее интервью ведущей кабельного телевидения MSNBC Джой Рид Пелоси вновь обвинила Трампа в призывах к насилию во время акций протеста в американской столице 6 января, завершившихся штурмом здания Конгресса.

"Слова президента важны, - сказала Пелоси. - И они [участники захвата Капитолия] воспользовались его словами для прихода сюда".

Она отметила, что если будет доказано сотрудничество кого-либо из членов Конгресса с участниками группы, напавшей на Капитолий, то они - равно как и действующий президент - станут пособникам преступлений, совершенных во время упомянутых беспорядков. "А таким преступлением в некоторых случаях стало убийство. И этот президент является пособником такого преступления, поскольку он подстрекал к этому мятежу, приведшему к этим смертям и к этому разрушению".

Как отметила по поводу этого интервью газета "Политико", "до сих пор еще никто не указывал на то, что президент будет пособником убийств, совершенных во время попыток протестующих помешать констатации коллегией выборщиков победы избранного президента Джо Байдена". Эти комментарии Пелоси, указала газета, являются "самой резкой формулировкой демократов о роли Трампа в этих беспорядках".