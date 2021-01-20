Спецслужбы продолжат искать боевиков на Северном Кавказе до их полного уничтожения - НАК
21:15 20.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Спецслужбы и силовые структуры продолжат розыск бандитов на Северном Кавказе до полного устранения террористической угрозы. Об этом в среду заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.
"После нейтрализации Бютукаева и остатков его банды розыск находящихся на нелегальном положении бандитов будет продолжен вплоть до полного устранения террористической угрозы на Северном Кавказе", - подчеркнули в НАК.
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