Спецслужбы продолжат искать боевиков на Северном Кавказе до их полного уничтожения - НАК

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спецслужбы и силовые структуры продолжат розыск бандитов на Северном Кавказе до полного устранения террористической угрозы. Об этом в среду заявили в информационном центре Национального антитеррористического комитета.

"После нейтрализации Бютукаева и остатков его банды розыск находящихся на нелегальном положении бандитов будет продолжен вплоть до полного устранения террористической угрозы на Северном Кавказе", - подчеркнули в НАК.