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НОВОСТИ

Экс-министр транспорта Старовойт покончил с собой — СК

16:34 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший министр транспорта Роман Старовойт покончил жизнь самоубийством в Одинцове в своем личном автомобиле. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Сегодня в Одинцовском городском округе в личном автомобиле обнаружено тело бывшего министра транспорта Романа Владимировича Старовойта с огнестрельным ранением. Следственные органы ГСУ СК России по Московской области работают на месте, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Основная версия — самоубийство», — сказала она.

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