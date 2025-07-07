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Нидерланды направят осенью в Польшу F-35 для защиты польского неба — премьер

18:40 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды приняли решение отправить в Польшу на боевое дежурство истребители F-35 для защиты польского неба. Об этом сообщил премьер-министр королевства Дик Схоф после переговоров с его польским коллегой Дональдом Туском в Варшаве.

«С сентября по декабрь Нидерланды в очередной раз разместят в Польше некоторое количество истребителей F-35 в целях защиты польского воздушного пространства», — сказал Схоф на пресс-конференции, ее трансляцию вел телеканал TVP Info. Как уточнил министр обороны королевства Рубен Брекелманс, речь идет о четырех самолетах, они будут находиться в Польше с 1 сентября по 1 декабря текущего года.

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