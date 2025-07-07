Лицам без гражданства разрешили служить в ВС РФ по контракту

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лицам без российского гражданства разрешили служить по контракту в Вооруженных силах РФ. Соответствующий закон, подписал президент России Владимир Путин.

Поправки внесены сразу в несколько документов, в том числе в законы «О воинской обязанности и военной службе», «Об обороне» и «О статусе военнослужащих». Нововведения дают лицам без гражданства право заключать контракты о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях.

Контракты о прохождении военной службы с лицами без гражданства и иностранными гражданами будут заключаться до окончания периода мобилизации, прекращения действия военного положения или истечения военного времени.