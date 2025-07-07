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НОВОСТИ

Генпрокурор РФ поручил проверить рост цен на такси при сбоях в связи

17:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность роста цен на услуги такси при сбоях в связи. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«От граждан поступают многочисленные обращения о взвинчивании стоимости услуг такси при перебоях в работе мобильной связи и интернета. Генпрокурор России Игорь Краснов поручил проверить законность действий агрегаторов такси и перевозчиков», — сообщили в Генпрокуратуре.

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