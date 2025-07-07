Президент Ирана заявил о попытке Израиля совершить на него покушение

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что израильские власти пытались совершить на него покушение, но оно провалилось

«Да, они пытались, но потерпели неудачу», — сказал Пезешкиан в ответ на соответствующий вопрос в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.