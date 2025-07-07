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В России кратно увеличили штраф за отказ остановить машину по требованию полиции

17:32 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Штраф за отказ водителя остановить автомобиль по требованию сотрудников полиции увеличился более чем в 10 раз. Закон подписал президент России Владимир Путин.

Согласно новой редакции закона, если водитель отказался останавливаться по требованию полиции, он заплатит штраф до 10 тыс. рублей. Ранее максимальная сумма штрафа составляла 800 рублей.

Кроме того, за повторное нарушение водителю грозят штраф в 10 тыс. рублей и лишение прав до шести месяцев.

Закон также дополняет статью о нарушении правил движения для крупногабаритного транспорта. Теперь, если водитель отказался по требованию сотрудника ГИБДД пройти весовой и габаритный контроль машины, он заплатит штраф в 600 тыс. рублей.

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