Дефицит бюджета РФ за январь — июнь предварительно составил 3,69 трлн руб. — Минфин
18:00 07.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Дефицит федерального бюджета РФ по итогам первого полугодия 2025 года, согласно предварительной оценке, составил 3,69 трлн руб., что на 3,09 трлн рублей ниже, чем за аналогичный период 2024 года, сообщается на сайте Минфина.
«По предварительной оценке, объем доходов федерального бюджета в первом полугодии 2025 года составил 17,585 трлн руб., что на 2,8% выше объема поступления доходов в соответствующем периоде 2024 года», — говорится в сообщении. Объем расходов федерального бюджета по итогам отчетного периода вырос на 20,2% и составил 21,28 трлн руб.
Уточняется, что текущий уровень дефицита бюджета, главным образом, обусловлен опережающим финансированием расходов в январе текущего года, а также снижением поступлений нефтегазовых доходов, однако не повлияет на исполнение целевых параметров структурного баланса на 2025 год в целом.
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