Пашинян: Не было никакой возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями
21:45 20.01.2021 Источник: Интерфакс
Прекратить войну в Карабахе без территориальных потерь было невозможно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Не было никакой возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.
По его словам, в течение всего периода переговорного процесса не было никакого варианта, который бы не предусматривал возвращения территорий.
Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.
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