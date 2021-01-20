21:45 Источник: Интерфакс

Прекратить войну в Карабахе без территориальных потерь было невозможно, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Не было никакой возможности остановить войну с меньшими территориальными потерями", - сказал Пашинян, отвечая на вопросы депутатов в парламенте Армении в среду.

По его словам, в течение всего периода переговорного процесса не было никакого варианта, который бы не предусматривал возвращения территорий.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября РФ, Азербайджан и Армения приняли трехстороннее заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе и вводе в регион российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе под контроль Азербайджана.