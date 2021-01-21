Байден сообщил, что Трамп оставил ему "великодушное" письмо
10:20 21.01.2021
Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, получивший письмо от предшественника Дональда Трампа, не стал раскрывать его содержания, отметив однако, что оно очень личное и великодушное. Об этом сообщил сам политик.
«Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним», — сказал Байден. Его слова приводит «Национальная служба новостей».
Послание преемнику стало традицией в день инаугурации нового президента США. Об этом напоминает RT. 20 января
Джо Байден стал 46-м президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне. ura.ru
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