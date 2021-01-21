0
0
121
НОВОСТИ

Байден сообщил, что Трамп оставил ему "великодушное" письмо

10:20 21.01.2021

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, получивший письмо от предшественника Дональда Трампа, не стал раскрывать его содержания, отметив однако, что оно очень личное и великодушное. Об этом сообщил сам политик.

«Президент написал очень великодушное письмо. Оно личное, я не буду говорить о нем, пока не поговорю с ним», — сказал Байден. Его слова приводит «Национальная служба новостей».

Послание преемнику стало традицией в день инаугурации нового президента США. Об этом напоминает RT. 20 января 

Джо Байден стал 46-м президентом США. Новый глава государства произнес клятву у подножия Капитолия в Вашингтоне.  ura.ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:05 21.01.2021
В Госдуму внесли проект, обязывающий СМИ упоминать о запрете террористических организаций
0
24
11:00 21.01.2021
ЕС может ввести запрет на въезд для британских граждан
0
48
10:32 21.01.2021
Главным поставщиком нефти в Китай в 2020 году стала Саудовская Аравия
0
101
10:05 21.01.2021
Предельные цены могут распространить на зерно и макароны - СМИ
0
154
10:00 21.01.2021
Суд приговорил срочника Шамсутдинова к 24,5 годам строгого режима
0
165
09:58 21.01.2021
COVID-19: какие ограничения отменят в Москве с 22 января
0
155
09:32 21.01.2021
США впервые официально пригласили представителя Тайваня на инаугурацию президента
0
163
09:20 21.01.2021
Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
0
208
09:05 21.01.2021
Число иностранцев, прибывших в РФ, снизилось на 70%
0
216
09:00 21.01.2021
Байден отменил ряд указов Трампа
0
241

Возврат к списку