Главным поставщиком нефти в Китай в 2020 году стала Саудовская Аравия

10:32 Источник: Эхо Москвы

Саудовская Аравия в 2020 году оказалась главным поставщиком нефти в Китай. По данным Reuters, страна поставила в КНР почти на 2% больше нефти, чем годом ранее.

Россия по объему нефтяного экспорта в Китай оказалась на втором месте. На третьем расположился Ирак. Эхо Москвы