Главным поставщиком нефти в Китай в 2020 году стала Саудовская Аравия
10:32 21.01.2021 Источник: Эхо Москвы
Саудовская Аравия в 2020 году оказалась главным поставщиком нефти в Китай. По данным Reuters, страна поставила в КНР почти на 2% больше нефти, чем годом ранее.
Россия по объему нефтяного экспорта в Китай оказалась на втором месте. На третьем расположился Ирак. Эхо Москвы
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