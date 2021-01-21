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Главным поставщиком нефти в Китай в 2020 году стала Саудовская Аравия

10:32 21.01.2021 Источник: Эхо Москвы

Саудовская Аравия в 2020 году оказалась главным поставщиком нефти в Китай. По данным Reuters, страна поставила в КНР почти на 2% больше нефти, чем годом ранее. 

Россия по объему нефтяного экспорта в Китай оказалась на втором месте. На третьем расположился Ирак.  Эхо Москвы

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