С 2026 года начнет работать механизм автоматического расчета налоговых вычетов — Силуанов

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Автоматическое начисление налоговых вычетов начнется с 2026 года, людям больше не придется бегать по организациям и собирать разные справки. Об этом заявил кандидат на пост министра финансов России Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

«Такое поручение давал президент, и это будет сделано. С налоговой службой сейчас работаем как раз над выстраиванием этого механизма. Сегодня, действительно, еще для того, чтобы получить налоговые вычеты, в том числе вычеты на детей, необходимо собирать справки, отдавать работодателю. Соответственно требует времени и средств, и ненужное осложнение администрирования. По итогам 2025 года, в 2026 году такой механизм автоматического начисления всех вычетов, когда не нужно будет собирать справки по различным инстанциям, будет запущен», — сказал Силуанов.