ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям 2008 г. - Минюст
14:12 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России по итогам опубликованного 21 января постановления Большой палаты ЕСПЧ по жалобе "Грузия против России (II)".
"По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года", - отметили в Минюсте.
"Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал", - сообщили в ведомстве.
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