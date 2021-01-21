0
0
0
НОВОСТИ

ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям 2008 г. - Минюст

14:12 21.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России по итогам опубликованного 21 января постановления Большой палаты ЕСПЧ по жалобе "Грузия против России (II)".

"По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года", - отметили в Минюсте.

"Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал", - сообщили в ведомстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:00 21.01.2021
Библию для зумеров издали в Германии
0
87
13:59 21.01.2021
МВД: Привлечь за призывы к участию в несанкционированных митингах можно до их проведения
0
78
13:57 21.01.2021
Поручение президента по строительству развязки в Химках выполнено
0
74
13:50 21.01.2021
Вице-мэр Сергунина: Более 700 тысяч человек воспользовались сервисом Russpass за полгода
0
82
13:32 21.01.2021
Ущерб от преступлений в прошлом году составил более 500 млрд рублей - МВД РФ
0
106
13:20 21.01.2021
Глава офиса Меркель предупредил о возможности закрытия границ ФРГ с соседними странами
0
130
13:05 21.01.2021
В центральной части России ожидается аномальная оттепель
0
152
13:00 21.01.2021
Бюджет в 2020 г. исполнен с дефицитом в 3,8% ВВП - Силуанов
0
150
12:32 21.01.2021
Демпартия США получила контроль над Сенатом
0
224
12:20 21.01.2021
Миронов не исключает, что в будущем Прилепин может возглавить объединенную партию
0
168

Возврат к списку