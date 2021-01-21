ЕСПЧ признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям 2008 г. - Минюст

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными ряд обвинений Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Минюста России по итогам опубликованного 21 января постановления Большой палаты ЕСПЧ по жалобе "Грузия против России (II)".

"По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришел к выводу, что на Российскую Федерацию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года", - отметили в Минюсте.

"Также ЕСПЧ не поддержал утверждения властей Грузии о якобы вторжении Вооруженных Сил Российской Федерации на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, то есть до нападения грузинских военных на город Цхинвал", - сообщили в ведомстве.