В Госдуме проанализируют, кто стоит за призывами к участию в несогласованных акциях
14:32 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ начала работу по выявлению тех, кто стоит за призывами к участию россиян в несогласованных акциях протеста 23 января, распространяемыми в соцсетях. Об этом в пятницу сообщил глава комиссии Василий Пискарев.
"Комиссией по противодействию иновмешательству уже начата работа по анализу того, кто может стоять за такими призывами. Кроме того, я не исключаю, что мы пригласим руководство российских представительств этих компаний, чтобы обсудить, как не допустить распространения таких призывов впредь", - цитирует Пискарева пресс-служба комитета.
НОВОСТИ
- 14:12 22.01.2021
- Глава Евросовета обсудил с Путиным по телефону арест Навального и изложил позицию ЕС
- 14:00 22.01.2021
- Google пообещал отключить поисковую систему в Австралии из-за кодекса для медиарынка
- 13:32 22.01.2021
- Республиканцы в сенате хотят отложить рассмотрение импичмента Трампу - WP
- 13:20 22.01.2021
- Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США
- 13:05 22.01.2021
- Песков назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января
- 13:04 22.01.2021
- Барщевский: УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания
- 13:00 22.01.2021
- Индонезийский "Боинг" мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя - СМИ
- 12:32 22.01.2021
- МИД КНР высказался за сотрудничество США с Россией по сокращению наступательных вооружений
- 12:05 22.01.2021
- На МКС найдена трещина
- 12:00 22.01.2021
- Двое погибли и один пострадал при разрушении резервуара на предприятии в Татарстане
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать