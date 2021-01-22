В Госдуме проанализируют, кто стоит за призывами к участию в несогласованных акциях

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ начала работу по выявлению тех, кто стоит за призывами к участию россиян в несогласованных акциях протеста 23 января, распространяемыми в соцсетях. Об этом в пятницу сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Комиссией по противодействию иновмешательству уже начата работа по анализу того, кто может стоять за такими призывами. Кроме того, я не исключаю, что мы пригласим руководство российских представительств этих компаний, чтобы обсудить, как не допустить распространения таких призывов впредь", - цитирует Пискарева пресс-служба комитета.