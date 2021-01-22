0
0
0
НОВОСТИ

В Госдуме проанализируют, кто стоит за призывами к участию в несогласованных акциях

14:32 22.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ начала работу по выявлению тех, кто стоит за призывами к участию россиян в несогласованных акциях протеста 23 января, распространяемыми в соцсетях. Об этом в пятницу сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

"Комиссией по противодействию иновмешательству уже начата работа по анализу того, кто может стоять за такими призывами. Кроме того, я не исключаю, что мы пригласим руководство российских представительств этих компаний, чтобы обсудить, как не допустить распространения таких призывов впредь", - цитирует Пискарева пресс-служба комитета.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 22.01.2021
Глава Евросовета обсудил с Путиным по телефону арест Навального и изложил позицию ЕС
0
117
14:00 22.01.2021
Google пообещал отключить поисковую систему в Австралии из-за кодекса для медиарынка
0
128
13:32 22.01.2021
Республиканцы в сенате хотят отложить рассмотрение импичмента Трампу - WP
0
149
13:20 22.01.2021
Центр кибербезопасности РФ предупреждает об угрозе кибератак со стороны США
0
223
13:05 22.01.2021
Песков назвал провокаторами тех, кто призывает к участию в несогласованной акции 23 января
0
195
13:04 22.01.2021
Барщевский: УК предусматривает наказание за угрозу массового заболевания
0
168
13:00 22.01.2021
Индонезийский "Боинг" мог разбиться из-за неполадок системы контроля двигателя - СМИ
0
179
12:32 22.01.2021
МИД КНР высказался за сотрудничество США с Россией по сокращению наступательных вооружений
0
216
12:05 22.01.2021
На МКС найдена трещина
0
284
12:00 22.01.2021
Двое погибли и один пострадал при разрушении резервуара на предприятии в Татарстане
0
243

Возврат к списку