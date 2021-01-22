Иностранные наемники не торопятся покидать Ливию - CNN
15:32 22.01.2021 Источник: Интерфакс
K 23 января, по соглашению о прекращении огня, все иностранные формирования должны покинуть Ливию, но американская разведка сомневается, что эта часть договоренности будет выполнена, сообщил в пятницу телеканал CNN.
Он отмечает, что спутниковые снимки зафиксировали гигантскую траншею протяженностью в несколько десятков километров, вырытую на стратегически важной линии между ливийским городом Сиртом и военной базой Аль-Джуфра. Эта линия считается воротами к "нефтяному полумесяцу" Ливии.
Американская разведка считает, что траншея и другие фортификационные сооружения между Сиртом и Аль-Джуфрой - дело рук российских наемников из ЧВК "Вагнер".
Представитель американской разведки заявил телекомпании, что эти укрепления указывают на то, что "Вагнер" обустраивается в Ливии всерьез и надолго".
По утверждениям западных СМИ, "Вагнер" действует на стороне Ливийской национальной армии (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, который контролирует восток Ливии и противостоит находящемуся в Триполи и Правительству национального согласия (ПНС), поддерживаемому Турцией
Более года ЛНА пыталась взять Триполи. В июне прошлого года силы ПНС при поддержке Турции положили конец осаде столицы и оттеснили силы Хафтара к линии Сирт - Аль-Джуфра.
В конце октября 2020 года в Женеве под эгидой ООН стороны ливийского конфликта подписали соглашение о прекращении огня, открывшее путь к политическому урегулированию конфликта, преодолению раскола страны и созданию единых органов власти. Соглашение предусматривает в числе прочего вывод из страны всех иностранных сил в качестве меры по укреплению доверия.
Однако, американская разведка отмечает, что и турецкие намерены закрепить свое постоянное присутствие в Ливии и продолжать оказывать поддержку ПНС.
"Речь идет комплексных мерах. Они строят объекты, направляют персонал и технику, получили системы ПВО HAWK и радар", - сказал телеканалу американский чиновник.
По данным американских военных, на стороне ПНС и ЛНА про состоянию на осень прошлого года действовали в общей сложности порядка 10 тыс. иностранных наемников.
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