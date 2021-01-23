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НОВОСТИ

МВД: Каждый факт неподчинения полиции будет расследован

17:00 23.01.2021

Представители Министерства внутренних дел предостерегают участников акции протеста от нарушения законодательства. По словам официального представителя МВД Ирины Волк, расследовать будет каждый факт провокационных действий и неподчинения законным требованиям сотрудников полиции во время манифестации в поддержку Навального: «МВД России предупреждает граждан, планирующих принять участие в несанкционированных публичных мероприятиях, что каждый факт провокационных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих охрану общественного порядка, либо неподчинения их законным требованиям будет отдельно расследован и получит соответствующую правовую оценку».

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