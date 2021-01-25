Европа без России может остаться в одиночестве - немецкий политик

12:20 Источник: Известия

Маттиас Платцек, бывший председатель Социал-демократической партии Германии и бывший премьер-министр Бранденбурга, заявил о важности возобновления взаимовыгодных отношений между Россией и Европой.

По словам Платцека, если Европа не будет налаживать работу над совместной архитектурой безопасности на равных условиях с Россией, то Москва продолжит дальнейшее сближение с Китаем.

«Потом, если в США снова изберут «неправильного» президента — а такое может произойти — мы, европейцы, можем внезапно оказаться в полном одиночестве в этом мире», — заявил он в интервью медиагруппе RND.

Платцек отметил, что странам Евросоюза не удастся решить стоящие перед ними задачи без участия России. Это касается, в частности, вопросов изменения климата, борьбы с терроризмом, разоружения, ситуации на Ближнем и Среднем Востоке и пр.

«Между нами и Россией нет океана. И одного этого уже достаточно, чтобы заботиться об улучшении отношений», — подчеркнул он.

По мнению Платцека, пришло время переосмыслить политику санкций в отношении Москвы, так как ограничения нанесли ущерб обеим сторонам, привели к ухудшению политических отношений и росту угрозы военного обострения. Известия