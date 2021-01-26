В России выявили 18 241 заразившегося коронавирусом за сутки
11:32 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 18 241, это минимум с 31 октября. Общее количество инфицированных достигло 3 756 931, сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Уже восемь дней, согласно данным штаба, суточные показатели новых заболевших не превышают 22 тысячи. В относительном выражении составляет 0,49%.
Число вылечившихся после заражения коронавирусом россиян за сутки возросло на 23 798, до 3 174 561. По данным штаба, в стране уже выздоровели 84,5% всех заразившихся с начала пандемии.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 564 против 456 днем ранее. Всего от инфекции умерли 70 482 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,88%, следует из данных штаба.
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