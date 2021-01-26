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Кремль считает некорректным разглашать имена бизнесменов, владеющих "дворцом" в Геленджике

13:00 26.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

"Дворец" в Геленджике, который в одном из опубликованных недавно "расследований" приписывали главе российского государства, принадлежит одному или нескольким предпринимателям, заявил журналистам во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом в Кремле считают некорректным разглашать имена владельцев этого объекта.

Отвечая на вопрос, известны собственники "дворца", Песков сказал: "Очевидно, что владельцем является предприниматель". "Действительно, это большой объект, он хорошо известен в Геленджике, - заметил он. - И один или несколько [предпринимателей] прямо или опосредованно владеют этим объектом".

При этом пресс-секретарь президента добавил, что Кремль "не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев". "И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно", - заключил Песков.

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