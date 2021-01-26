Проект "Школа профессионального роста" для студентов-медиков будет продолжен

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В Москве в 2021 году будет продолжаться проект «Школа профессионального роста» для студентов-медиков. Соответствующее поручение дано мэром Сергеем Собяниным. В результате гранты на реализацию проекта получат студенты трех федеральных медицинских вузов - Первого МГМУ имени Сеченова, РНИМУ имени Пирогова, МГМСУ имени Евдокимова.

Проект «Школа профессионального роста» стартовал в столице РФ в 2018 году, его участниками становятся студенты шестого курса и ординаторы второго года обучения, которых отбирают по результатам конкурса. Они проходят дополнительное обучение и практику в медучреждениях Москвы. В школу набирают кадры по самым дефицитным врачебным специальностям: студентов шестого курса - по специальностям «участковый терапевт» и «участковый педиатр», в том числе для работы в бригаде неотложной помощи; ординаторов второго (последнего) года обучения - по специальностям «педиатрия», «терапия», «общая врачебная практика», «оториноларингология», «офтальмология», «неврология», «анестезиология-реаниматология», «кардиология», «онкология», «травматология и ортопедия», «аллергология и иммунология», «урология», «пульмонология», «инфекционные болезни».

Участники проекта углубленно изучают профильные дисциплины, проходят специальные модули по пациентоориентированности, врачебной этике, работе с ЕМИАС, юридическим основам работы врача. Также они практикуются в городских больницах и поликлиниках. При этом слушатели получают дополнительную ежемесячную стипендию - 25 тыс. руб. Выпускники «Школы профессионального роста» обязаны отработать не менее двух лет в одном из московских учреждений здравоохранения (преимущественно - по месту прохождения стажировки).