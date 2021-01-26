Израиль поможет доставить российскую вакцину от COVID-19 палестинцам

19:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Израиль окажет содействие в передаче Палестине российской вакцины от коронавируса. Об этом заявил во вторник постпред Израиля при ООН Гилад Эрдан, выступая на проходящем в видеоформате заседании Совета Безопасности ООН.

"Израиль известен тем, что протягивает руку помощи, когда есть такая возможность, COVID-19 не является исключением <...> Они [Палестина] проинформировали Израиль, что хотят закупить вакцину у российского правительства, и Израиль заявил, что поможет облегчить ее доставку", - сообщил он.