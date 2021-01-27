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НОВОСТИ

В Москве отменяют ограничения на ночную работу ресторанов и клубов

09:55 27.01.2021

Московские бары, ночные клубы и другие подобные заведения по решению мэра Сергея Собянина возобновят работу в докоронавирусном режиме. «С сегодняшнего дня, 27 января 2021 года… отменяются и ограничения на ночную (с 23.00 до 6.00) работу предприятий общественного питания, ночных клубов, баров, дискотек, караоке, боулингов и других организаций индустрии отдыха и развлечений», - говорится в сообщении градоначальника на его сайте.

При этом некоторые ограничения все же остаются – в частности, эти заведения должны обеспечивать соблюдение посетителями требований по рассадке посетителей и соблюдению санитарного режима, которые установил Роспотребнадзор.

По данным мэра, в Москве ситуация с распространением коронавируса улучшается. За предшествующую недели в день выявляли обычно не более 3000 горожан с ковидом, количество выздоровевших превышало количество заболевших. При этом впервые с июня 2020 года в коронавирусных стационарах оказалось свободно более 50% коек. По словам Собянина, сейчас важно максимально помочь восстановлению городской экономики.

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