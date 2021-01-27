Украинские силовики за сутки четыре раза обстреляли ДНР, сообщили в республике
12:20 27.01.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки четыре раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в среду сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) составило четыре раза, - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей. - Общее количество примененных ВСУ боеприпасов - девять единиц".
Под огнем киевских силовиков оказались село Яковлевка в окрестностях Ясиноватой и село Коминтерново на юге республики. Для обстрелов украинская армия применяла гранатометы и стрелковое оружие.
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