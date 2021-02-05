Основной период ЕГЭ начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основной период сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется с экзаменов по географии, литературе и химии 31 мая, самый массовый ЕГЭ по русскому языку состоится в два дня. Об этом сообщила пресс-служба Рособрнадзора в пятницу со ссылкой на обновленный проект расписания.

"Основной период проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) начнется 31 мая с экзаменов по географии, литературе и химии. Самый массовый ЕГЭ по русскому языку пройдет в два дня: 3 и 4 июня", - говорится в сообщении.

Выпускные экзамены для школьников, не планирующих поступать в вузы, начнутся 25 мая с русского языка.

"Государственный выпускной экзамен (ГВЭ-11), который в 2021 году будут сдавать не только участники, традиционно пользующиеся правом сдачи экзаменов в этой форме, но и выпускники, не планирующие поступать в вузы, будет проведен только по двум обязательным предметам: 25 мая - по русскому языку и 28 мая - по математике, а также в резервные дни: 8 июня - по русскому языку и 10 июня - по математике", - говорится в сообщении.