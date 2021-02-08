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НОВОСТИ

Первому в стране учебному центру "Мои документы" исполнилось шесть лет

12:47 08.02.2021

Шесть лет исполнилось первому открытому в России учебному центру «Мои документы». По словам заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, его сотрудники разработали более 60 очных и запустили более 230 дистанционных курсов, позволяющих повышать квалификацию сотрудников многофункциональных центров госуслуг.

«Тренинги проходит каждый вновь пришедший специалист, а для уже опытных сотрудников предусмотрены регулярные курсы повышения профессиональных качеств и усовершенствования навыков при работе в нестандартных ситуациях. Благодаря непрерывному обучению работников, «Мои документы» уже стали для москвичей эталоном оказания госуслуг, в основе которого лежит принцип клиентоориентированности», - отмечает Ракова.

Напомним, первый центр был открыт в центре госуслуг района Строгино в 2005 году, в декабре 2018 года его филиал разместился во Дворце госуслуг на ВДНХ.По ее словам, представители центров госуслуг помогают выполнять ключевые городские проекты. «С августа 2020 года сотрудники учебного центра «Мои документы» совместно с медучреждениями разрабатывают стандарт работы администраторов поликлиник, чтобы искренний сервис и внимательное отношение ощущались и в системе московского здравоохранения. Тогда же мы начали реализацию пилота «Персональный помощник» для горожан с онкологическими заболеваниями. Специалисты помогают своим подопечным записываться на прием, на исследования, напоминают о предстоящем визите к врачу, вносят информацию в городской канцер-регистр и решают возникающие проблемы. В роли этих помощников выступают сотрудники центров госуслуг», - заявила вице-мэр.

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