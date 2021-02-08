Часть участников несанкционированных акций была задержана при помощи системы распознавания лиц - СПЧ
20:40 08.02.2021 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
В СПЧ сообщили о задержаниях участников несанкционированных акций с помощью системы распознавания лиц. Зачастую граждан останавливают в метро и сопровождают в отдел полиции.
Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщила член Общественного совета ФСИН и Совета по правам человека Ева Меркачёва. По её словам, некоторые задержанные не преследовали цели посещать незаконные массовые мероприятия, но находились неподалёку от места их проведения.
«Сейчас у нас новая волна обращений, связанная с тем, что людей стали задерживать, им что-то вменять по системе распознавания лиц. Люди с этим не согласны в принципе, что они попадают в эту систему, что их могут остановить в метро и сказать: «Вы, скорее всего, были на таком-то митинге». Надо тут как-кто работать, выработать стратегию. Это защита персональных данных, с одной стороны, а с другой стороны, технический прогресс… Это новые вызовы, с которыми мы сталкиваемся. Кто-то, может, просто из любопытства пошёл [на несогласованную акцию протеста — прим. ГМ]».
Меркачёва также заявила о злоупотреблениях, как со стороны митингующих, так и со стороны правоохранителей. В частности, она указала на небрежность в составлении протоколов.
«Конечно, на ходу всё решали, протоколы писали как под копирку. Адвокаты зачастую не могли попасть в здание суда и что-то сказать в защиту человека. Люди возмущаются. Нужно подходить было более точечно, разбираться в каждой истории, не выделять на неё по пять минут в судебном процессе, а спрашивать, опрашивать и не всегда доверять протоколам, которые были написаны зачастую под копирку. Были перегибы со всех сторон. Мы сейчас это констатируем».
По данным МВД, система распознавания лиц срабатывает исключительно на лица, изображения которых занесены в базу лиц неоднократных участников несанкционированных акций. В России 23 и 31 января прошли неразрешённые властями митинги сторонников Алексея Навального. На них задержали около 9 тысяч человек, следует из статистики «ОВД-инфо».
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