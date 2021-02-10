Хакеры из КНДР за два года похитили более $300 млн в криптовалюте - эксперты ООН
15:32 10.02.2021 Источник: Эхо Москвы
Эксперты при ООН подсчитали, что хакеры из КНДР за два года похитили более 300 миллионов долларов в криптовалюте. Средства были получены путем взлома компьютерных систем финансовых учреждений и криптовалютных бирж. Как предполагают специалисты, эксперты, деньги могли пойти на финансирование ракетной и ядерной программ Северной Кореи. Об этом сообщает японское агентство «Киодо» со ссылкой на доклад группы экспертов комитета по контролю за соблюдением санкций в отношении КНДР при Совете Безопасности ООН. Эхо Москвы
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