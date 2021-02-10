Сбер и DHL Express поощрят лучших российских экспортеров премиями

17:08

Сбер и DHL Express принимают заявки кандидатов на участие в конкурсе «Экспортеры. Новый уровень». Премии планируется присуждать в трех номинациях – «Экспортный пример», «Экспортер – новатор года» и «Экспортер года в сфере e-commerce» (специальная номинация DHL Express). При выборе победителей будут обращать внимании на динамику роста экспортных продаж, расширение географии экспортных поставок, стратегию продвижения продукта на иностранные рынки, инновационность экспортируемого продукта, использование онлайн-каналов в экспортных продажах.

Конкурс проводится с 2019 года, он позволяет выявлять и поддерживать лучшие российские практики в сфере экспорта. Участвовать могут экспортеры в сегменте малого и среднего бизнеса, и юридические лица, и индивидуальные предприниматели. Заявки принимаются до 5 марта на платформе Сбера для участников ВЭД «Банк бизнес-партнёров» в разделе «Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ».

Советник заместителя председателя правления Сбербанка Наталья Голудина отмечает, что 2020 год стал тяжелым испытанием для бизнес-сообщества во всем мире, однако дал мощный толчок к развитию онлайн-технологий. «Я восхищаюсь нашими экспортерами, которые смогли быстро адаптироваться к этой ситуации и не просто удержать объемы поставок на прежнем уровне, но даже нарастить их, – говорит Голудина. – Премия ʺЭкспортеры. Новый уровеньʺ – это отличная площадка для обмена опытом ведения внешнеэкономической деятельности в экстраординарных условиях, причём как для новичков, так и для опытных предпринимателей, поскольку никакой опыт, конечно, не мог подготовить к закрытию границ и такой стремительной трансформации рынков и бизнес-моделей».

«На фоне пандемии произошел значительный скачок в развитии трансграничной электронной торговли, – констатирует вице-президент по продажам и маркетингу DHL Express в России Анна Клинскова. – Режим самоизоляции и ограничения офлайн-торговли привели к изменениям покупательских привычек: сегодня люди все больше заказывают товары онлайн, в том числе в российских интернет-магазинах. Объём российского розничного экспорта, доставляемый по сети DHL Express, вырос в несколько раз. В разы выросло и число активных экспортеров. Мы уверены, что дальнейшее развитие глобального рынка электронной коммерции, наша активная работа с российскими предпринимателями и продвижение экспортного направления, вступившие в силу поправки в Налоговом кодексе Российской Федерации о нулевом НДС для розничного экспорта – всё это будет и дальше способствовать росту несырьевого экспорта из России».

Итоги премии будут подведены на V Ежегодной конференции «ВЭД. Сила возможностей» 18 марта. Она состоится в онлайн-формате. Конференция призвана объединить участников внешнеэкономической деятельности и помочь в продвижении отечественной продукции за рубежом.