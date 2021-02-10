Собянин: Реставрация более 100 исторических зданий завершится в 2021 году
17:13 10.02.2021
Московская программа реставрации памятников архитектуры продолжается и в нынешнем году в столице планируется отреставрировать примерно 100 объектов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2011 года специалисты отреставрировали уже более 1500 памятников. «Это беспрецедентная программа по своим масштабам. Несмотря на экономические сложности, она продолжается», - сказал градоначальник, который оценил результаты реставрации здания посольства Бразилии на Большой Никитской.
Собянин поблагодарил всех, кто внес вклад в реставрацию памятника. «И, конечно, благодарность посольству Бразилии, которое возродило такую настоящую жемчужину, архитектуру XIX века на улице Большая Никитская», - заявил мэр.
В ответ чрезвычайный и полномочный посол Бразилии Товар Да Силва Нунес заявил, что реставрация здания стала символом дружбы между двумя странами. «Эта дружба длится уже 193 года. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реставрации», - сказал посол.
НОВОСТИ
- 17:40 10.02.2021
- Маски нужно продолжать носить, это требование пока не будет отменено - Попова
- 17:12 10.02.2021
- Беспилотники хуситов атаковали саудовский аэропорт
- 17:08 10.02.2021
- Сбер и DHL Express поощрят лучших российских экспортеров премиями
- 17:02 10.02.2021
- Компания металлургического сегмента En+ Group подтвердила лидерство в международном рейтинге CDP
- 17:00 10.02.2021
- Два бомбардировщика Ту-22М3 ВКС России совершили полет над Черным морем
- 16:32 10.02.2021
- В обществе, в котором не нужно было бы работать, хотели бы жить 35% россиян - опрос
- 16:12 10.02.2021
- Суд отказал Сергию Романову в праве участвовать в споре за храм на территории Среднеуральского монастыря
- 16:00 10.02.2021
- Суд в Москве заочно арестовал Леонида Волкова
- 15:32 10.02.2021
- Хакеры из КНДР за два года похитили более $300 млн в криптовалюте - эксперты ООН
- 15:12 10.02.2021
- Более 70% поликлиник РФ начали в 2020 году работать по новой модели - Мурашко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать