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Собянин: Реставрация более 100 исторических зданий завершится в 2021 году

17:13 10.02.2021

Московская программа реставрации памятников архитектуры продолжается и в нынешнем году в столице планируется отреставрировать примерно 100 объектов. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, с 2011 года специалисты отреставрировали уже более 1500 памятников. «Это беспрецедентная программа по своим масштабам. Несмотря на экономические сложности, она продолжается», - сказал градоначальник, который оценил результаты реставрации здания посольства Бразилии на Большой Никитской.

Собянин поблагодарил всех, кто внес вклад в реставрацию памятника. «И, конечно, благодарность посольству Бразилии, которое возродило такую настоящую жемчужину, архитектуру XIX века на улице Большая Никитская», - заявил мэр.

В ответ чрезвычайный и полномочный посол Бразилии Товар Да Силва Нунес заявил, что реставрация здания стала символом дружбы между двумя странами. «Эта дружба длится уже 193 года. Я хотел бы поблагодарить всех, кто участвовал в реставрации», - сказал посол.

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