В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов
15:22 11.02.2021
|Фото пресс-службы правительства Московской области
«Мобилизовано более 5 тыс. дорожных рабочих и 3 тыс. единиц спецтехники для работы на региональных, муниципальных и федеральных дорогах Подмосковья. Во время снегопада в первую очередь проезжую часть повторно обрабатывают противогололедными материалами, а затем приступают к очистке проезжей части от снега. Цикл обработки и очистки дорог не прекращается пока снегопад не завершится и вся проезжая часть не будет очищена от снега. Призываю автомобилистов до конца недели минимизировать дальние поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В первую очередь работы проводятся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. После окончания снегопада дороги приводятся в нормативное состояние в соответствии с регламентными сроками, спустя 5 часов на высокоинтенсивных и после 12 часов на дорогах с малой загруженностью после завершения снегопада.
Коммунальные службы Подмосковья также работают в усиленном режиме. Для уборки дворов и общественных пространств мобилизовано более 20 тыс. дворников и 3,1 тыс. единиц спецтехники.
«Согласно действующему в Подмосковье регламенту, превентивная обработка территорий проводится за 3-4 часа после снегопада, основная – после очистки в течение 3-4 часов. Очистка дворовых территорий от снега и наледи должна производиться через 12 часов с момента завершения снегопада, а на вывоз снега дается 5 суток», – рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.
В первую очередь необходимо очищать выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим, социально значимым объектам коммуникаций. Затем очищать внутриквартальные проезды и детские площадки. Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время.
Помимо обильного снегопада, в Подмосковье ожидается метель, усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы. Погодно-дорожные условия постоянно контролируются для оперативного обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта и пешеходного движения. В регионе на период снегопадов работает штаб, в рамках которого ведется взаимодействие между дорожными, коммунальными, экстренными службами.
Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Но если все же принято решение поехать на личном автомобиле, то первые несколько километров стоит ехать медленно (порядка 40 км/ч). Надо помнить, что движение на больших скоростях не даст оперативно среагировать на поворотах: вероятны заносы, а это может привести к аварии и ее тяжелым последствиям. Необходимо быть максимально внимательными как в черте населенных пунктов, так и за их пределами.
Пешеходов также призывают быть осторожными на железнодорожных путях и дорожной инфраструктуре: не переходить проезжую часть и железнодорожные пути не по специализированным переходам, на переходах убеждаться, что горит разрешающий сигнал светофора и отсутствуют приближающийся транспорт, носить световозвращатели.
НОВОСТИ
- 15:32 11.02.2021
- Террористы из "Хайят Тахрир аш-Шам" готовят боевиков для терактов в РФ - источник
- 15:12 11.02.2021
- Учебники под редакцией Мединского могут появиться в российских школах
- 15:00 11.02.2021
- Премьер Польши призвал не допустить завершение реализации проекта "Северный поток 2"
- 14:32 11.02.2021
- Более 40% украинцев считают закрытие телеканалов ошибочным шагом - опрос
- 14:12 11.02.2021
- Порядка 1,5% населения ЕС прошли вакцинацию от коронавируса - еврокомиссар
- 14:00 11.02.2021
- Песков сожалеет, что участники встречи Путина с главредами слили информацию о беседе
- 13:32 11.02.2021
- Из лаборатории Зоологического института РАН похитили около полусотни черепов животных
- 13:20 11.02.2021
- Сергей Смирнов рассказал об ухудшении условий содержания в спецприемнике в Сахарово
- 13:05 11.02.2021
- Союзном государству Беларуси и России не нужны новые наднациональные органы - Лукашенко
- 13:00 11.02.2021
- Lucasfilm уволил актрису из «Мандалорца» за ее пост в соцсетях
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать