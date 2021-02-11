В Подмосковье мобилизовано рекордное число техники на период снегопадов

15:22

Фото пресс-службы правительства Московской области

Сегодня в Московской области ожидается обильный снегопад, который по прогнозам продлится до 14 февраля. Дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме – мобилизовано рекордное число ресурсов с начала зимы. Более 6,2 тыс. единиц техники будет задействовано в устранении последствий снегопада на дорожной сети, во дворах и на общественных пространствах, а также свыше 25 тыс. рабочих и дворников.

«Мобилизовано более 5 тыс. дорожных рабочих и 3 тыс. единиц спецтехники для работы на региональных, муниципальных и федеральных дорогах Подмосковья. Во время снегопада в первую очередь проезжую часть повторно обрабатывают противогололедными материалами, а затем приступают к очистке проезжей части от снега. Цикл обработки и очистки дорог не прекращается пока снегопад не завершится и вся проезжая часть не будет очищена от снега. Призываю автомобилистов до конца недели минимизировать дальние поездки на личном транспорте и воспользоваться общественным. Это позволит не ухудшать дорожно-транспортную ситуацию, избежать заторов и ДТП, а также дорожным службам быстрее выполнить работы по уборке проезжей части», – сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В первую очередь работы проводятся на вылетных магистралях, подъездных дорогах к объектам социальной инфраструктуры, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб. После окончания снегопада дороги приводятся в нормативное состояние в соответствии с регламентными сроками, спустя 5 часов на высокоинтенсивных и после 12 часов на дорогах с малой загруженностью после завершения снегопада.

Коммунальные службы Подмосковья также работают в усиленном режиме. Для уборки дворов и общественных пространств мобилизовано более 20 тыс. дворников и 3,1 тыс. единиц спецтехники.

«Согласно действующему в Подмосковье регламенту, превентивная обработка территорий проводится за 3-4 часа после снегопада, основная – после очистки в течение 3-4 часов. Очистка дворовых территорий от снега и наледи должна производиться через 12 часов с момента завершения снегопада, а на вывоз снега дается 5 суток», – рассказал министр благоустройства Михаил Хайкин.

В первую очередь необходимо очищать выходы из подъездов и пешеходные дорожки, которые ведут к остановкам общественного транспорта и другим, социально значимым объектам коммуникаций. Затем очищать внутриквартальные проезды и детские площадки. Также важно качественно обрабатывать детские площадки, чтобы дети и родители могли с комфортом проводить на них время.

Помимо обильного снегопада, в Подмосковье ожидается метель, усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. На дорогах гололедица и снежные заносы. Погодно-дорожные условия постоянно контролируются для оперативного обеспечения комфортного и безопасного проезда транспорта и пешеходного движения. В регионе на период снегопадов работает штаб, в рамках которого ведется взаимодействие между дорожными, коммунальными, экстренными службами.

Автомобилистам рекомендуется воздержаться от поездок на личном транспорте и воспользоваться общественным. Но если все же принято решение поехать на личном автомобиле, то первые несколько километров стоит ехать медленно (порядка 40 км/ч). Надо помнить, что движение на больших скоростях не даст оперативно среагировать на поворотах: вероятны заносы, а это может привести к аварии и ее тяжелым последствиям. Необходимо быть максимально внимательными как в черте населенных пунктов, так и за их пределами.

Пешеходов также призывают быть осторожными на железнодорожных путях и дорожной инфраструктуре: не переходить проезжую часть и железнодорожные пути не по специализированным переходам, на переходах убеждаться, что горит разрешающий сигнал светофора и отсутствуют приближающийся транспорт, носить световозвращатели.