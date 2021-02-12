Брюссель принял к сведению заявления Лаврова об отношениях с Евросоюзом - дипслужба ЕС

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз принял к сведению заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее не исключил разрыва связей Москвы с Брюсселем, если он продолжит вводить экономические санкции против России. Об этом заявил в пятницу официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

"ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом. Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС", - отметил он.