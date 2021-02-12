Брюссель принял к сведению заявления Лаврова об отношениях с Евросоюзом - дипслужба ЕС
16:00 12.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз принял к сведению заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который ранее не исключил разрыва связей Москвы с Брюсселем, если он продолжит вводить экономические санкции против России. Об этом заявил в пятницу официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.
"ЕС принял к сведению заявление главы МИД России об отношениях с Евросоюзом. Также мы принимаем к сведению разъяснения со стороны Кремля, мы будем обсуждать это в Совете ЕС", - отметил он.
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