0
0
49
НОВОСТИ

Топ-менеджеры Сбербанка провели серию лекций для российских студентов

16:55 12.02.2021

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил с лекцией по основам инвестирования перед студентами Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Это выступление завершило серию лекций для российских студентов от топ-менеджеров Сбербанка в рамках организованной по всей стране кампании, приуроченной ко Дню студента.

Лекции проходили в онлайн и офлайн-формате с 8 по 12 февраля. В них приняли участие свыше 50 тыс. студентов из более чем 300 вузов. Топ-менеджеры Сбербанка, председатели территориальных банков и управляющие головных отделений банка познакомили слушателей с основными инструментами инвестора, рассказали, как они работают и для каких целей используются. На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования и как вложить средства так, чтобы и приумножить их, и защитить от инфляции.

Студентов также интересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в инвестициях.

«65% сбережений россияне держат на депозитах и лишь 12% – в инвестициях. Для сравнения, в Китае это равные доли – по 47%, а в США на инвестиции приходится 51% и лишь 14% – на депозиты. Но в ближайшие годы мы будем активно догонять развитые страны по инвестиционной активности населения, – заметил Александр Ведяхин. – Благодаря эффекту низкой базы частные инвестиции в России в последнее время уже показывают взрывной рост, с 2018 по 2020 год количество частных инвесторов в нашей стране выросло в 4,4 раза».

«Однако на фондовом рынке можно как заработать, так и проиграть, – добавил Александр Ведяхин. – Поэтому мы, как крупнейший финансовый институт страны, не только создаем условия для развития рынка массовых инвестиций в России, но и ведем масштабную просветительскую деятельность в области финансовой грамотности. Эта серия лекций – один из таких проектов».

Также первый зампред правления Сбербанка подробно рассказал о набирающих силу ESG-трендах и том, что они значат для инвесторов. Отдельный блок лекции Александра Ведяхина был посвящен ошибкам инвесторов и способам распознать мошенников.

Кроме серии лекций ко Дню студента Сбер запустил для учащихся студентов специальный сайт, где собрана полезная информация для развития: образовательные программы, тесты и игры для прокачки себя, предложения по стажировкам в банке.

При поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» реализован игровой симулятор «Вклад», где можно прокачать навыки управления личными финансами и грамотного распределения бюджета. Игра поможет школьникам и студентам изучить некоторые финансовые инструменты. Скачать приложение для смартфона можно по ссылке.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:12 12.02.2021
Лукашенко призвал переходить на кнопочные мобильные телефоны
0
53
17:00 12.02.2021
Эффект от снижения ставок по ипотеке к январю был "съеден" ростом цен на жилье - ЦБ
0
59
16:32 12.02.2021
Католическое издание отмечает 5-ю годовщину встречи Папы и патриарха выходом своего журнала на русском языке
0
99
16:12 12.02.2021
Экономика РФ может восстановиться до допандемического уровня к концу 2021 г. - Набиуллина
0
140
16:00 12.02.2021
Брюссель принял к сведению заявления Лаврова об отношениях с Евросоюзом - дипслужба ЕС
0
189
15:32 12.02.2021
У большинства семейных пар в России общий бюджет - исследование
0
193
15:12 12.02.2021
Справороссы предложили лишать свободы на срок до 10 лет за организацию попрошайничества
0
203
15:00 12.02.2021
Строительство "Северного потока - 2" будет возобновлено на следующей неделе - "Шпигель"
0
243
14:32 12.02.2021
Женщина попыталась убить трех детей в Новой Москве, оставив их в лесу раздетыми на морозе
0
314
14:12 12.02.2021
Россия готова к разрыву с ЕС, если он его инициирует - МИД РФ
0
284

Возврат к списку