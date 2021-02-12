Топ-менеджеры Сбербанка провели серию лекций для российских студентов

16:55

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин выступил с лекцией по основам инвестирования перед студентами Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Это выступление завершило серию лекций для российских студентов от топ-менеджеров Сбербанка в рамках организованной по всей стране кампании, приуроченной ко Дню студента.

Лекции проходили в онлайн и офлайн-формате с 8 по 12 февраля. В них приняли участие свыше 50 тыс. студентов из более чем 300 вузов. Топ-менеджеры Сбербанка, председатели территориальных банков и управляющие головных отделений банка познакомили слушателей с основными инструментами инвестора, рассказали, как они работают и для каких целей используются. На конкретных примерах участники лекции обсудили, как собрать стартовый капитал для открытия своего дела, что такое акции и облигации, какой уровень риска и доходности существует у разных способов инвестирования и как вложить средства так, чтобы и приумножить их, и защитить от инфляции.

Студентов также интересовали продукты и услуги банка, возможность пройти практику и стажировку в Сбере, программы обучения сотрудников, а также личный опыт руководителей банка в инвестициях.

«65% сбережений россияне держат на депозитах и лишь 12% – в инвестициях. Для сравнения, в Китае это равные доли – по 47%, а в США на инвестиции приходится 51% и лишь 14% – на депозиты. Но в ближайшие годы мы будем активно догонять развитые страны по инвестиционной активности населения, – заметил Александр Ведяхин. – Благодаря эффекту низкой базы частные инвестиции в России в последнее время уже показывают взрывной рост, с 2018 по 2020 год количество частных инвесторов в нашей стране выросло в 4,4 раза».

«Однако на фондовом рынке можно как заработать, так и проиграть, – добавил Александр Ведяхин. – Поэтому мы, как крупнейший финансовый институт страны, не только создаем условия для развития рынка массовых инвестиций в России, но и ведем масштабную просветительскую деятельность в области финансовой грамотности. Эта серия лекций – один из таких проектов».

Также первый зампред правления Сбербанка подробно рассказал о набирающих силу ESG-трендах и том, что они значат для инвесторов. Отдельный блок лекции Александра Ведяхина был посвящен ошибкам инвесторов и способам распознать мошенников.

Кроме серии лекций ко Дню студента Сбер запустил для учащихся студентов специальный сайт, где собрана полезная информация для развития: образовательные программы, тесты и игры для прокачки себя, предложения по стажировкам в банке.

При поддержке благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» реализован игровой симулятор «Вклад», где можно прокачать навыки управления личными финансами и грамотного распределения бюджета. Игра поможет школьникам и студентам изучить некоторые финансовые инструменты. Скачать приложение для смартфона можно по ссылке.