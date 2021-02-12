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Лукашенко призвал переходить на кнопочные мобильные телефоны

17:12 12.02.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая на Всебелорусском народном собрании, призвал переходить на кнопочные мобильные телефоны. По его мнению, американцы следят за пользователями айфонов. Лукашенко также пообещал «помогать бизнесу, который занимает социально-ответственную позицию». При этом он уточнил, что Белоруссия – не Россия, и власти не встанут на колени перед предпринимателями.  Эхо Москвы

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