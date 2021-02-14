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Президент США Джо Байден выступил за ужесточение законов об оружии

17:35 14.02.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден призвал в воскресенье Конгресс ужесточить законы об оружии, в том числе введя запрет на владение штурмовым огнестрельным оружием. Соответствующее заявление американский лидер распространил в годовщину инцидента со стрельбой в старшей школе в городе Паркленд (штат Флорида) в 2018 году, в результате которой погибли 17 человек.

"Сегодня я призываю Конгресс провести реформы законов об оружии, основанные на здравом смысле, в том числе включающие в себя требование проверки личности при любой продаже оружия, запрет на штурмовое оружие и магазины большой емкости, а также устранение возможности уходить от ответственности для тех производителей оружия, которые сознательно распространяют на наших улицах боевое оружие", - заявил Байден. "Пришло время действовать", - добавил он.

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